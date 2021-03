Lockdown Napoli, genitori no Dad spingono i figli nel parco e occupano la Villa Comunale

240 Visite

E’ in atto in queste ore una protesta da parte di una cinquantina di mamme e papà dei comitati No Dad di Napoli, per manifestare contro l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che dispone la chiusura fino al 21 marzo di lungomari, parchi, ville comunali e piazze. I manifestanti sono giunti a piazza Vittoria in sella alle loro biciclette e hanno occupato simbolicamente la villa comunale di Napoli. Sui cancelli chiusi della villa comunale, è stato affisso lo striscione con la scritta: “Un anno senza scuola. Ora anche i parchi. Basta!”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Alda Liccardo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS