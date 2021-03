Mugnano, Pd: nominata la commissione di reggenza

161 Visite

Il Partito democratico di Mugnano ringrazia il Segretario Roberta Baiano per il lavoro svolto in questo anno difficile. Dopo le sue dimissioni irrevocabili, di concerto con la segreteria provinciale, viene nominata una commissione di reggenza pro tempore. La nomina ricade su personalità del Pd già note sia per l’impegno politico sia per quello amministrativo profuso sul territorio. Ne fanno parte l’attuale capogruppo PD Domenico Palumbo, l’ex vicesegretario Antonio Miluccio , mentre per le quote rosa c’è l’assessore alle politiche giovanili della precedente amministrazione Rita Esposito e Daniela Maisto già segretariato dei giovani democratici di Mugnano. Verità , passione , dedizione e lungimiranza sono le qualità che detteranno i punti in agenda per ripristinare l’agibilità di un partito che ricopre un ruolo importante nella vita amministrativa del nostro paese. È stato un anno difficile e ne è iniziato uno che ci ha scosso ancora di più emotivamente ed economicamente. Essere un punto di riferimento per in nostri cittadini è un imperativo morale ma soprattutto un dovere civico. Aiutarli a reperire risorse per fronteggiare la crisi e sostenerli accompagnandoli step by step nella campagna vaccinale sono prerogative imprescindibili per un partito di maggioranza come il nostro. Cercheremo di fare del nostro meglio, guidando la fase del tesseramento che scadrà il 30 aprire e che ci porterà al congresso cittadino per l’elezione di un nuovo segretario. Ringraziamo l’intero gruppo dirigente locale del PD per la fiducia accordataci.













