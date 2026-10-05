La Madonna di Fatima pellegrina a Mugnano: sette giorni di fede, preghiera e celebrazioni

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Saranno sette giorni intensi di fede e devozione quelli che vedranno protagonista Mugnano, dove dal 10 al 17 ottobre sarà accolta la Madonna di Fatima Pellegrina.

La venerata statua sosterà per un’intera settimana nella chiesa del Nunzio Sulprizio, guidata da don Pasquale Marono, che si prepara ad accogliere numerosi fedeli provenienti non solo da Mugnano, ma anche dai comuni dell’area metropolitana di Napoli.

Un appuntamento particolarmente significativo per la comunità parrocchiale, che ha predisposto un calendario di celebrazioni, momenti di preghiera ed eventi religiosi lungo tutto il periodo della permanenza della Madonna di Fatima.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le celebrazioni presiedute da importanti esponenti della Chiesa napoletana, tra cui il cardinale Domenico Battaglia e l’arcivescovo emerito di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, che contribuiranno con la loro presenza a rendere ancora più solenne questa settimana di spiritualità.

L’arrivo della Madonna di Fatima rappresenta per la comunità di Mugnano un momento di particolare raccoglimento e di rinnovamento della fede. Per sette giorni la chiesa del Nunzio Sulprizio diventerà così un luogo di incontro, preghiera e devozione mariana, con un programma pensato per coinvolgere fedeli di ogni età.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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