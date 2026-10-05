Rai, Sigfrido Ranucci sospeso per dieci giorni

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La Rai ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. L’azienda non ha comunicato però per quali specifici giorni sarà effettivo il provvedimento, né ha ritenuto di dover fare una discovery sugli elementi alla base della decisione. Il legale del giornalista ha annunciato che “il provvedimento sarà impugnato”. Secondo quanto riportato da Ansa, alla base della decisione ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari.













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