In Consiglio comunale approvata la mozione sulla riqualificazione del Parco dello Sport di Bagnoli-Coroglio

Dichiarazione della Presidente del Consiglio Enza Amato e del Presidente della Commissione Urbanistica Massimo Pepe

“L’approvazione in Consiglio comunale della mozione sulla riqualificazione del Parco dello Sport di Bagnoli-Coroglio segna un indirizzo politico preciso: la rigenerazione di Bagnoli deve tradursi anche in nuovi spazi pubblici per lo sport, l’inclusione, la salute e la socialità – hanno detto Enza Amato, Presidente del Consiglio comunale, e Massimo Pepe, Presidente della Commissione Urbanistica -. La mozione nasce anche dal confronto avviato con le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio, che abbiamo ascoltato in Commissione. L’atto dà seguito anche a quanto già indicato nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nella seduta monotematica del 3 marzo dedicata alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana di Bagnoli. Un percorso che ha permesso di costruire una visione del Parco dello Sport che vada oltre la semplice realizzazione degli impianti e che lo renda una vera infrastruttura pubblica della città, capace di rispondere ai bisogni di chi vive quotidianamente questo territorio”.

“Con il documento abbiamo dato un indirizzo politico affinché il sindaco Manfredi, anche nella sua qualità di Commissario straordinario di Governo per Bagnoli-Coroglio – hanno spiegato Amato e Pepe – proceda alla realizzazione di una nuova pista di atletica, omologata per tutte le specialità e categorie e idonea a ospitare anche gare internazionali. Una struttura necessaria per garantire continuità al patrimonio sportivo della città, soprattutto alla luce della futura rimozione della pista dello Stadio Maradona. Allo stesso tempo chiediamo la riqualificazione della pista di pattinaggio, con l’obiettivo di farne un polo federale di riferimento nazionale, e il recupero di spazi adeguati per discipline come il basket e per le altre realtà sportive oggi costrette a fare i conti con una grave carenza di impianti”.

“Bagnoli deve inoltre tornare a vivere il suo rapporto con il mare anche attraverso lo sport – hanno continuato –. A tal fine, la mozione chiede di intervenire per il ripristino di uno scivolo per il varo e l’alaggio di derive e canoe, una struttura importante anche per garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità”.

“Infine, riteniamo che una grande infrastruttura sportiva non possa essere progettata senza ascoltare chi lo sport lo pratica e lo costruisce ogni giorno. Per questo abbiamo previsto un censimento pubblico degli impianti della X Municipalità, delle ore di utilizzo e delle associazioni presenti, così da conoscere realmente i bisogni del territorio e costruire una distribuzione degli spazi più trasparente e rispondente alla domanda. Inoltre, chiediamo che il rapporto tra il soggetto gestore e le associazioni sportive locali sia strutturato e permanente e che il Parco garantisca forme di accesso gratuito e agevolato, in particolare per i residenti di Bagnoli e Fuorigrotta e per le persone in condizioni di fragilità economica e sociale”, hanno concluso.