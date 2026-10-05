Un bene confiscato rinasce per i bambini e diventa la ludoteca A’ Voce d’e Creature 

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Domani alle ore 16.00 l’inaugurazione con Manfredi, i ministri Piantedosi e Valditara eil sottosegretario Mantovano
Un immobile sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività si trasforma in un luogo dedicato all’educazione, alla crescita e all’inclusione dei più piccoli. Domani, martedì 6 ottobre, alle ore 16.00, sarà inaugurata una nuova ludoteca in via Piazzolla 15 (angolo via Pepe). Il progetto è promosso dalla Fondazione A’ Voce d’e Creature ETS.
All’inaugurazione interverranno il sindaco Gaetano Manfredi, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo.