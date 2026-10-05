Venditore ambulante napoletano perde la vita cadendo con il furgone nel porto di Termoli

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Un uomo originario di Napoli è morto dopo essere caduto con il suo furgone nelle acque del porto di Termoli. E’ accaduto nel primo pomeriggio. Poco dopo le 13 alcuni operatori presenti sulla banchina dello scalo molisano hanno allertato il 112 riferendo di aver visto un veicolo finire in mare con una persona alla guida.

Immediato l’intervento della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, arrivati con più squadre e mezzi, tra cui due moto d’acqua, e i sommozzatori del Nucleo di Teramo, giunti in elicottero. Purtroppo per il conducente del veicolo non c’era ormai più nulla da fare. Dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia è partita un’autogru, predisposta per le operazioni di recupero del veicolo.













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