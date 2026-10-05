Stretta sui furbetti dell’Isee: 5mila assegni tagliati

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Tempi duri per i furbetti dell’Isee. L’Inps incrocia le dichiarazioni delle famiglie con i dati su lavoro, contributi, pensioni e prestazioni presenti nei propri archivi. E i controlli pesano sui pagamenti: secondo il bilancio provvisorio al 30 settembre riportato dal Sole 24 Ore, circa 5mila posizioni relative all’Assegno unico sono sotto verifica e temporaneamente ricondotte all’importo minimo. Per l’Assegno di inclusione si contano invece ben 940 revoche e 147 segnalazioni alle Procure.

È doveroso precisare che un’anomalia non equivale a una frode. Le incongruenze possono dipendere anche da errori, dati non aggiornati o informazioni da documentare. Tuttavia, la stretta consentirà all’Inps di disporre di più risorse per i legittimi beneficiari.













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