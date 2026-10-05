Lettera al direttore. Mozziconi di sigaretta a Marano: divieto rispettato e controlli effettuati?

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Caro direttore,

vorrei porre all’attenzione un problema che riguarda il decoro urbano e la pulizia delle strade di Marano: l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sul suolo pubblico.

Gettare i mozziconi per terra è vietato dalla normativa italiana e, nei casi previsti, può comportare sanzioni amministrative. Ma la domanda che viene spontanea è: a Marano questo divieto viene effettivamente rispettato e, soprattutto, vengono effettuati controlli?

È mai stato elevato un verbale per l’abbandono di mozziconi di sigaretta sul territorio comunale? Quante eventuali sanzioni sono state contestate negli ultimi anni?

Il problema è facilmente riscontrabile in diverse zone della città: marciapiedi, piazze, strade e aree vicine alle attività commerciali possono presentare accumuli di mozziconi, con evidenti conseguenze sul decoro urbano e sull’ambiente.

Sarebbe quindi interessante sapere se il Comune effettua controlli specifici e se esiste un’attività di monitoraggio del fenomeno.

Un altro aspetto riguarda la possibilità, per i cittadini, di segnalare situazioni di degrado. In presenza di accumuli di mozziconi, strade poco pulite o nella necessità di installare nuovi cestini dotati di posacenere, è possibile utilizzare il servizio di Segnalazione Disservizio del Comune, indicando la zona interessata e allegando eventualmente fotografie.

Sarebbe inoltre utile conoscere quali siano i canali concretamente utilizzabili dai cittadini per chiedere interventi di pulizia e manutenzione e se siano previste iniziative per aumentare la presenza di cestini con posacenere nelle aree maggiormente frequentate.

La questione non riguarda soltanto una semplice «cicca» abbandonata per strada. È anche una questione di educazione civica, rispetto degli spazi pubblici e qualità dell’ambiente urbano.

Per questo sarebbe importante capire quanti controlli vengono effettuati, quanti verbali sono stati eventualmente contestati e quali interventi il Comune intende mettere in campo per contrastare il fenomeno.

Una risposta chiara da parte dell’amministrazione consentirebbe anche ai cittadini di comprendere meglio quali siano le regole e come contribuire concretamente al mantenimento del decoro della città.

Stefano Rinaldi













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