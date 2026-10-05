Calvizzano, accelerano i lavori in via della Resistenza: in arrivo McDonald’s, distributore e market

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Proseguono a ritmo sostenuto i lavori in via della Resistenza, l’arteria che collega Marano a Qualiano. Nell’area è prevista la realizzazione di un nuovo polo commerciale con McDonald’s, un distributore di carburante e un’attività di market.

CALVIZZANO. Procedono spediti i lavori in via della Resistenza, lungo la strada che collega i territori di Marano e Qualiano. L’intervento riguarda un’area destinata ad accogliere nuove attività commerciali e servizi, tra cui un ristorante McDonald’s, un distributore di carburante e un’attività di market.

Secondo le previsioni, i lavori dovrebbero essere completati entro la primavera del prossimo anno, quando l’intera area potrebbe diventare operativa.

L’iter autorizzativo era iniziato già alcuni anni fa. Il progetto presentato dalla società interessata aveva infatti incontrato inizialmente il diniego da parte del Comune. Successivamente, però, il provvedimento è stato impugnato davanti al Tar e il ricorso ha aperto la strada alla realizzazione dell’intervento.

Ora il cantiere è entrato nella fase operativa e i lavori stanno procedendo rapidamente. L’intervento potrebbe modificare significativamente l’assetto commerciale della zona, lungo una delle principali arterie di collegamento tra i comuni dell’area nord di Napoli.

L’obiettivo è arrivare alla conclusione delle opere nella primavera del prossimo anno, con l’apertura delle nuove attività al termine dell’iter previsto.













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