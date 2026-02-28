Napoli. Protesta dei seppellitori nei cimiteri cittadini: «Senza sicurezza e senza stipendio da due mesi»

Mattinata di protesta davanti alla Direzione Cimiteri per i lavoratori impegnati nei cimiteri cittadini del lotto 4 – Secondigliano, Miano, Chiaiano, Soccavo e Pianura. I seppellitori, accompagnati dal sindacalista Agostino Anselmi, si sono recati presso gli uffici della Direzione, rimasti chiusi, per denunciare una situazione che definiscono «non più sostenibile».

L’iniziativa, spiegano i lavoratori, è stata «un atto inevitabile per la nostra sicurezza e incolumità» alla luce delle continue tensioni e delle aggressioni verbali da parte dell’utenza esasperata dai ritardi nei servizi. «Da tempo – dichiarano – segnaliamo l’impossibilità di svolgere le ordinarie attività di seppellitura perché completamente sprovvisti di attrezzature idonee e della necessaria massa vestiaria».

I lavoratori dipendono dalla cooperativa titolare del lotto 4 che gestisce i servizi cimiteriali nelle aree di Napoli interessate. Oltre alle carenze operative, denunciano anche il mancato pagamento degli stipendi: «Sono due mesi che non percepiamo salario, nonostante abbiamo garantito in tutti i modi possibili il servizio nei nostri cimiteri».

Un disagio che, sottolineano, ricade inevitabilmente anche sulle famiglie dei defunti. «Comprendiamo il dolore dei parenti e siamo loro vicini. Sono costretti a vivere una situazione inaccettabile di cui non siamo responsabili».

I lavoratori ringraziano la CISL per il supporto costante e annunciano che il sindacato è pronto ad attivare tutte le azioni necessarie per tutelare i dipendenti e garantire un servizio dignitoso ai cittadini.

«Il nostro lavoro non può essere evanescente per il servizio che rappresentiamo – concludono – ma non per questo possiamo essere invisibili come lavoratori. È ora che la Direzione Cimiteri ci ascolti e sia al nostro fianco. Confidiamo in questa amministrazione affinché si superino le criticità e si ristabilisca un servizio cimiteriale di qualità per Napoli».

La vicenda riaccende i riflettori sulle condizioni dei servizi pubblici essenziali in città e apre un nuovo fronte di confronto tra lavoratori, cooperativa e amministrazione comunale.