Morte Domenico. “Lo avranno sulla coscienza”: le parole degli infermieri nelle chat sotto inchiesta

“Lo avranno sulla coscienza”. È questa l’espressione che riassume il peso morale evocato dalle conversazioni interne emerse nell’indagine sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta dopo un trapianto di cuore all’Ospedale Monaldi.

Dopo il decesso, il fascicolo è passato all’attenzione della Procura di Napoli, che sta esaminando atti, audit interni e, ora, anche messaggi e vocali WhatsApp scambiati durante l’intervento del 23 dicembre. Chat tra infermieri e personale sanitario che descrivono un clima di forte tensione in sala operatoria.

In uno dei dialoghi acquisiti agli atti, un’infermiera impegnata nell’operazione racconta le difficoltà incontrate con il cuore arrivato congelato a causa di un’errata procedura di raffreddamento. “Ci è voluta un’ora solo per tirarlo fuori dalla sacca, buttando acqua calda”, riferisce. Parole che restituiscono la concitazione di quei momenti e la fatica fisica, oltre che emotiva, di chi era presente. La stessa operatrice parla di aver perso sensibilità a tre dita per il freddo intenso.

Le indagini dovranno accertare responsabilità e passaggi tecnici, ma dalle chat emerge soprattutto un senso di smarrimento e pressione. Frasi affidate a uno smartphone che oggi assumono un peso diverso: non solo cronaca di un’emergenza sanitaria, ma testimonianza di uno stato d’animo.

E mentre la magistratura lavora per ricostruire con precisione quanto accaduto, resta sospesa una domanda che va oltre le carte giudiziarie: quanto pesa, nella coscienza di chi era lì, quella lunga ora trascorsa a tentare di salvare un cuore già compromesso?