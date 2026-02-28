PIOGGIA DI MISSILI SULL’IRAN: “DUBBI SU SORTE KHAMENEI”

Fonti sicurezza israeliana: “Bassa possibilità che Khamenei sia sopravvissuto a un attacco del genere”
Secondo il corrispondente diplomatico dell’israeliana Channel 12 News, Yaron Avraham, i funzionari della sicurezza israeliani ritengono sempre più improbabile che la Guida Suprema iraniana Ayatollah Ali Khamenei sia sopravvissuta all’attacco. Un alto funzionario israeliano avrebbe dichiarato: “Cadremmo dalle sedie se Khamenei apparisse in diretta televisiva”. Al momento non c’è alcuna conferma. Una fonte iraniana aveva detto questa mattina all’agenzia di stampa Reuters che Khamenei era stato trasferito “in una località sicura”.
Germania, Francia e Regno Unito affermano in una dichiarazione congiunta di “non aver partecipato” ai raid americani in Iran. Evidenziano di aver continuamente chiesto all’Iran “di abbandonare il suo programma nucleare” e condannano le ritorsioni di Teheran contro i Paesi nella regione. “Non abbiamo partecipato a questi raid, ma siamo in contatto stretto con i nostri partner internazionali, tra cui Stati Uniti, Israele e partner della regione”, si legge nella dichiarazione del gruppo E3.
In Iran sms alla popolazione sulla risposta agli attacchi: “E’ stata rapida e devastante”
Sms agli iraniani, inviati dalle autorità della Repubblica islamica. A raccontarlo è il Wall Street Journal secondo cui le autorità stanno inviando messaggi ai clienti della telefonia mobile sulla risposta dell’Iran all’operazione di Usa e Israele per tenere alto il morale della popolazione. “Questa volta la risposta dell’Iran è stata più rapida, devastante ed estesa rispetto alla guerra dei 12 giorni (della scorsa estate) – afferma un messaggio, ricostruisce il Wsj – Le Forze armate iraniane hanno lanciato una risposta globale contro le basi di Usa e Israele”.
Nuovo lancio di missili dall’Iran, sirene del nord di Israele
Nuovo lancio di missili dall’Iran contro Israele. Lo riferiscono le Idf, mentre suonano le sirene dell’allarme aereo nel nord.
Generale Pasdaran avverte Trump: “Presto sveleremo armi mai viste prime”
“Trump deve sapere che oggi abbiamo lanciato i missili attingendo solo dalle nostre vecchie scorte. Presto sveleremo armi che non avete mai visto prima”. Lo ha detto l’alto generale dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, Ebrahim Jabbari, parlando alla tv di Stato.
Putin discute dell’Iran con il Consiglio di sicurezza russo
Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una videoconferenza con i membri del Consiglio di sicurezza russo per discutere degli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran, secondo quanto riportato sabato dalle agenzie di stampa statali russe citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.
Ankara respinge le accuse sul presunto sostegno ai raid in Iran
La Turchia respinge le accuse apparse sui social media secondo cui avrebbe sostenuto gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. “La Repubblica di Turchia non consentirà l’uso di alcuno dei suoi elementi aerei, terrestri o marittimi, incluso il suo spazio aereo, per scopi operativi in ;;alcun conflitto o guerra di cui non sia parte, in un modo che possa avvantaggiare le parti. Questo è uno dei principi fondamentali della politica estera e della sicurezza del nostro Paese”, ha affermato la direzione delle comunicazioni della presidenza della Repubblica di Ankara, secondo quanto riferisce la tv di Stato Trt
Governo israeliano in farsi su X, “l’aiuto è arrivato”
“L’aiuto è arrivato. L’operazione congiunta Israele-Usa crea le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano prenda in mano il proprio destino”. Lo scrive il governo israeliano nel suo account X in farsi. “Voi, popolo ed esercito iraniano, non siete nostri nemici. Il nostro nemico comune è il regime mortale degli Ayatollah, che, attraverso le milizie Basij e le Guardie Rivoluzionarie, ha trascinato il vostro magnifico Paese sull’orlo della distruzione e vi ha massacrato. Chiunque deponga le armi si assicura la propria sicurezza”. Il messaggio riporta anche estratti del discorso del premier israeliano Netanyahu questa mattina, tra cui “è giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano – persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi – di liberarsi dal giogo della tirannia e di costruire un Iran libero e pacifico”.