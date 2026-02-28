PIOGGIA DI MISSILI SULL’IRAN: “DUBBI SU SORTE KHAMENEI”

Governo israeliano in farsi su X, “l’aiuto è arrivato”

“L’aiuto è arrivato. L’operazione congiunta Israele-Usa crea le condizioni affinché il coraggioso popolo iraniano prenda in mano il proprio destino”. Lo scrive il governo israeliano nel suo account X in farsi. “Voi, popolo ed esercito iraniano, non siete nostri nemici. Il nostro nemico comune è il regime mortale degli Ayatollah, che, attraverso le milizie Basij e le Guardie Rivoluzionarie, ha trascinato il vostro magnifico Paese sull’orlo della distruzione e vi ha massacrato. Chiunque deponga le armi si assicura la propria sicurezza”. Il messaggio riporta anche estratti del discorso del premier israeliano Netanyahu questa mattina, tra cui “è giunto il momento per tutte le componenti del popolo iraniano – persiani, curdi, azeri, baluci e ahwazi – di liberarsi dal giogo della tirannia e di costruire un Iran libero e pacifico”.