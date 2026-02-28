LA VOCE DEL CITTADINO: “SOSTA SELVAGGIA IN VIA PADRETERNO, UN PERICOLO PER PEDONE E AUTOMOBILISTI”

Condividi

Gentile Redazione,

desidero portare alla vostra attenzione una situazione che si ripete quotidianamente in via padreterno , all’altezza dell’incrocio con via labriola.

Ogni giorno, in un tratto di strada particolarmente pericoloso e in prossimità di un incrocio, si verificano episodi di sosta selvaggia che riducono sensibilmente la visibilità e mettono a serio rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

La situazione risulta ancora più preoccupante perché il tutto avviene a ridosso di una scuola, con evidente aumento del traffico e della presenza di bambini negli orari di entrata e uscita. Nonostante l’istituto disponga di un ampio piazzale adibito a parcheggio, questo viene spesso ignorato, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza, con la conseguenza che molte auto sostano in modo irregolare lungo la carreggiata, specie dove la strada si restringe e non permette un adeguato passaggio pedonale e nei pressi dell’incrocio.

A ciò si aggiunge un ulteriore comportamento incivile: ogni sera un’autovettura parcheggia stabilmente sul marciapiede, utilizzandolo di fatto come parcheggio privato e impedendo il regolare passaggio dei pedoni, inclusi anziani, bambini e persone con disabilità.

Si tratta di episodi che rappresentano non solo una violazione delle norme, ma anche un segno evidente di mancanza di rispetto verso la comunità e verso la sicurezza collettiva.

Confido che attraverso la vostra attenzione si possa sensibilizzare chi di competenza affinché vengano effettuati controlli più frequenti e si adottino provvedimenti adeguati, soprattutto negli orari scolastici.

Ringraziandovi per l’attenzione, porgo cordiali saluti.













