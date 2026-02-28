Campi flegrei, la forte scossa di terremoto: 3.5, nessun danno

Condividi

Forte scossa di terremoto, magnitudo 3.5, verso le 11,17 nell’area dei Campi Flegrei. Il sisma, avvertito distintamente dalla popolazione, ha avuto come epicentro la zona della Solfatara, uno dei punti più sensibili del territorio flegreo, a 3 km di profondità.

La scossa è stata percepita in maniera chiara in diversi quartieri dell’area occidentale di Napoli. A Soccavo molti residenti parlano di un movimento “abbastanza forte”, a Pianura alcune persone in strada hanno avvertito un vero e proprio boato, mentre segnalazioni ancora più intense arrivano da Quarto e Fuorigrotta a Posillipo, dove il tremore è stato definito “molto forte”. Numerose le telefonate e i messaggi sui social anche dal resto di Napoli e da diversi comuni della provincia. Numerose segnalazioni anche a Licola, Varcaturo, Bacoli e Baia, Monte di Procida.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura è stata evidente, soprattutto nei piani alti degli edifici. L’episodio si inserisce nel quadro del fenomeno bradisismico che da tempo interessa i Campi Flegrei, mantenendo alta l’attenzione di cittadini e istituzioni.













