Bonus asilo nido e tutela dell’affidamento: dalla sentenza di Agrigento un segnale di speranza per le famiglie

A cura dell’Avvocato Lelio Mancino

Una sentenza che restituisce fiducia ai cittadini e riafferma un principio di civiltà giuridica: quando lo Stato sbaglia, non può farne ricadere il peso sulle famiglie in buona fede.

Con la decisione del 13 novembre 2024, il Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso di una madre alla quale era stata richiesta la restituzione di oltre 1.800 euro percepiti a titolo di bonus asilo nido per il periodo 2017–2019.

Il caso

La ricorrente si era vista notificare dall’ente previdenziale la richiesta di restituzione delle somme già erogate, sul presupposto che la struttura frequentata dal minore non risultasse formalmente autorizzata quale asilo nido nei termini richiesti dalla normativa.

Il quadro normativo di riferimento è quello delineato dalla Legge n. 232/2016 e dal successivo D.P.C.M. 17 febbraio 2017, che hanno istituito il contributo annuale per il pagamento delle rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati.

Nel corso del giudizio è emerso che la documentazione prodotta non provava in modo pieno il possesso dell’autorizzazione richiesta per l’intero periodo oggetto di contestazione. Tuttavia, il Tribunale ha valorizzato un elemento decisivo: la buona fede della madre.

Il principio affermato: tutela dell’affidamento

La sentenza richiama un orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di indebito assistenziale: non trova applicazione la regola civilistica generale della ripetizione automatica dell’indebito, ma un principio più aderente alla funzione sociale delle prestazioni assistenziali.

Quando il beneficiario:

presenta regolare domanda;

fornisce la documentazione richiesta;

ottiene l’accoglimento dell’istanza da parte dell’ente;

percepisce le somme senza dolo né dichiarazioni mendaci,

si genera un legittimo affidamento che merita tutela.

Il Giudice ha inoltre evidenziato il ritardo dell’ente previdenziale nell’esercizio dei controlli: verifiche che avrebbero dovuto essere svolte tempestivamente, evitando che le famiglie organizzassero la propria vita economica confidando nella legittimità del beneficio riconosciuto.

Per queste ragioni, il Tribunale ha annullato il

provvedimento di recupero delle somme.

Una decisione che guarda alla Costituzione

Questa pronuncia non riguarda solo un bonus. Riguarda il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Nel solco dell’articolo 38 della Costituzione, il sistema assistenziale non può trasformarsi in una trappola per le famiglie. Le prestazioni sociali sono strumenti di sostegno, non fonti di incertezza.

La sentenza di Agrigento rappresenta dunque un segnale di speranza:

per i genitori che hanno agito correttamente;

per chi teme richieste di restituzione improvvise;

per tutti coloro che confidano in una giustizia capace di distinguere tra errore amministrativo e comportamento fraudolento.

Un messaggio chiaro

Il diritto non può essere cieco rispetto alla realtà sociale. Quando vi è buona fede, trasparenza e collaborazione con l’amministrazione, l’affidamento del cittadino deve essere protetto.

Questa decisione rafforza un principio fondamentale: la tutela dei fragili passa anche attraverso la certezza delle regole e la responsabilità delle istituzioni.

Ed è proprio da qui che nasce la speranza: da una giurisprudenza che non si limita ad applicare la norma, ma la interpreta alla luce della dignità delle persone e della funzione sociale del diritto.













