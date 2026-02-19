Sant’Antimo, camorra: 14 arresti, tentata estorsione anche allo staff di Gigi Finizio

Sant’Antimo – Cassa comune ed estorsioni: sgominati tre clan. Tra le estorsioni tentate o commesse figura anche lo staff del cantante napoletano Gigi Finizio. Una vasta operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di 14 soggetti ritenuti legati ai clan – Puca, Verde e Ranucci – attivi sui territori di Sant’Antimo, Sant’Arpino, Casandrino e Grumo Nevano. La circostanza della tentata estorsione allo staff del cantante, emerge da una intercettazione agli atti dell’inchiesta coordinata dalla Dda di Napoli e risalirebbe al 21 aprile 2023. Nella conversazione due degli indagati fanno chiari riferimento all’imposizione di un pizzo da 5mila euro per consentire al cantante di potersi esibire a Sant’Antimo. I tre gruppi criminali avrebbero stipulato – secondo l’inchiesta- un patto di alleanza, che avrebbe previsto la suddivisione dei territori di competenza e una cassa comune per gli introiti economici provento delle estorsioni. Il controllo del territorio sarebbe stato assicurato anche grazie alla forza di intimidazione derivante dalla disponibilità di numerose armi. Inoltre, sarebbero stati individuati diversi episodi estorsivi commessi in danno di imprenditori e commercianti. Le persone intercettate sono tutte destinatarie di una misura cautelare emessa dal gip di Napoli Anna Tirone. Ad intervenire e far scattare le manette ai polsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 persone (di cui 13 sottoposte alla misura della custodia in carcere e una ai domiciliari). Sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso nonché estorsioni, tentate estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare i clan camorristici. In particolare, le indagini avrebbero evidenziato la perdurante operatività dei clan Puca, Verde e Ranucci, attivi sui territori di S. Antimo, S. Arpino, Casandrino e Grumo Nevano, delineando le strutture gerarchiche e i rispettivi capi. In questo contesto i gruppi criminali avrebbero stipulato un patto di alleanza, che avrebbe previsto la suddivisione dei territori di competenza e una cassa comune per gli introiti economici. titolo su finizio