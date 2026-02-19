Marano, strumenti tecnologici, incontri e nuovi bidoni parte la sfida (ardua) per rilanciare la differenziata in città. La nuova ditta ha presentato il piano in municipio

È stato presentato questa mattina al Municipio di Marano di Napoli il nuovo servizio di igiene urbana che segna l’avvio ufficiale dell’attività della società Marano Ambiente, subentrata lo scorso 1° dicembre nella gestione del servizio.

All’incontro pubblico hanno preso parte il commissario straordinario Fabio Giombini, il funzionario comunale Angelo Martino, il responsabile della comunicazione aziendale di Meglio, il direttore per la corretta esecuzione del contratto e i responsabili della ditta. In platea giornalisti, parroci e dirigenti scolastici.

Il piano operativo, è stato spiegato, è già in fase di attuazione ma richiederà tempo per andare a regime. La città parte infatti da una situazione non positiva sul fronte della raccolta differenziata, ferma da anni intorno al 32-33 per cento. Un dato definito “annoso”, che si trascina da tempo e che fotografa una realtà complessa.

I rappresentanti aziendali non hanno nascosto le difficoltà incontrate nel subentro, sottolineando le criticità di un territorio caratterizzato anche da un elevato tasso di inciviltà. «È una sfida, una scommessa per tutti», è stato ribadito nel corso dell’incontro.

Per accompagnare il rilancio del servizio è stata lanciata la nuova campagna di comunicazione con lo slogan in napoletano: “Marano pulita, nun è magia, è differenziata”. Molti manifesti saranno infatti in lingua partenopea e sono previsti incontri con la cittadinanza e nelle scuole per approfondire le tematiche ambientali e sensibilizzare sui corretti comportamenti.

Nel giro di pochi mesi è prevista l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici per il conferimento dei rifiuti, l’utilizzo di mezzi moderni – tra cui spazzatrici meccaniche – e sistemi di controllo come braccialetti-orologio per il monitoraggio delle attività. Annunciata anche la distribuzione di nuovi biodoni alle famiglie e il potenziamento del polo del riuso, già attivo nei pressi dell’isola ecologica.

Restano però le criticità sul fronte dello spazzamento: attualmente sono soltanto nove gli operatori addetti e non sempre si riesce a coprire l’intero territorio. «Troppo indifferenziato produce la città, troppo poco differenziato», è stato evidenziato snocciolando i numeri di una situazione che necessita di un’inversione di tendenza.

A margine dell’incontro è intervenuto il direttore di TerranostraNews, Fernando Bocchetti, che ha posto l’accento sull’aspetto repressivo, ancora carente, e sull’assenza di spazzamento in quasi tutte le arterie cittadine. Interventi anche da parte dei parroci don Ciro Russo e don Rosario Moxedano, che hanno sollevato alcune possibili anomalie legate al nuovo servizio.

Ditta e Comune chiedono ora tempo e collaborazione da parte della cittadinanza: solo con l’impegno di tutti, è stato sottolineato, sarà possibile vincere una battaglia considerata decisiva per il futuro ambientale della città.