Marano. Investe vigile dopo la multa e fugge: agente ferito, caccia al pirata della strada

Ancora violenza contro chi indossa una divisa. Un agente della polizia municipale è stato investito da un automobilista – che aveva parcheggiato su un marciapiede – dopo aver elevato una multa. Sette giorni di prognosi per il vigile, travolto mentre era in servizio lungo corso Europa.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobilista, infastidito dalla sanzione ricevuta poco prima, avrebbe raggiunto due agenti chiedendo con insistenza che il verbale venisse annullato. Al rifiuto e alla conseguente richiesta di esibire i documenti, l’uomo avrebbe improvvisamente ingranato la marcia, accelerando e investendo uno dei due vigili.

L’impatto è stato violento. L’agente è finito a terra riportando contusioni giudicate guaribili in sette giorni. Poteva andare molto peggio.

L’automobilista si è poi dato alla fuga. Sono scattate immediatamente le ricerche: gli agenti della municipale sono sulle sue tracce e stanno lavorando per identificarlo.













