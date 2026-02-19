ARRESTATO L’EX PRINCIPE ANDREA. RE CARLO: LA GIUSTIZIA FACCIA IL SUO CORSO

Condividi

L’impensabile è accaduto: oggi la polizia ha arrestato Andrea Mountbatten-Windsor, ex principe, fratello di Re Carlo III e un tempo figlio prediletto della Regina Elisabetta II, nel giorno del suo 66esimo compleanno.

L’accusa è abuso d’ufficio o «comportamenti illeciti nell’esercizio di funzioni pubbliche»: Andrea aveva passato informazioni riservate al finanziere americano Jeffrey Epstein, come dimostrato dalle rivelazioni emerse dalla pubblicazione degli “Epstein files” da parte del Dipartimento di Giustizia Usa. Andrea era stato per molti anni inviato commerciale, incaricato dal Governo di promuovere gli investimenti e gli interessi della Gran Bretagna in giro per il mondo.













