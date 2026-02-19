Monaldi, bambino troppo grave per il trapianto. Lo specialista: “Emorragia in atto, è in coma”

Condividi

Una riunione durissima ha deciso il destino di un bambino con gravi danni cardiaci, seguito dall’ospedale Monaldi di Napoli. Il piccolo non è più candidato né al trapianto né ad altre terapie chirurgiche: le sue condizioni cliniche si sono aggravate nelle ultime ore, con una crisi settica e un’emorragia cerebrale in corso che avrebbero reso qualsiasi intervento rischioso e potenzialmente irreversibile.

Il team di esperti dell’Heart Team, guidato dal dottor Carlo Pace Napoleone, direttore di cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Regina Margherita di Torino, ha valutato attentamente tutta la documentazione medica, dalle Tac agli esami più recenti, effettuando anche visite ed ecografie direttamente al letto del bambino. La decisione finale è stata presa collegialmente, con l’obiettivo di fornire un parere tecnico lucido ai colleghi del Monaldi, che saranno poi a comunicare con la famiglia.

“Il problema non era solo il cuore, ma l’intero quadro clinico”, ha spiegato il dottor Pace Napoleone. Il bambino è in coma, e l’ipotesi di un cuore artificiale è stata esclusa a causa del rischio altissimo legato all’emorragia cerebrale e al supporto extracorporeo già in corso.

Nonostante la drammaticità della situazione, il cuore del piccolo non andrà perso: sarà destinato a uno degli altri due bambini in lista d’urgenza, entrambi classificati come emergenza nazionale di classe 1. La distribuzione avverrà secondo un algoritmo nazionale che valuta compatibilità, peso, gruppo sanguigno e condizioni cliniche generali. Il donatore è stabile e l’espianto è previsto entro la notte.

Per i medici coinvolti, la giornata è stata emotivamente devastante. “È la prima volta che mi trovo davanti a una situazione così”, ha dichiarato Pace Napoleone, sottolineando come, nonostante l’esperienza, il dolore di fronte a un bambino così piccolo resti insopportabile. Tuttavia, la consapevolezza che la donazione potrà salvare un’altra vita rappresenta almeno un barlume di conforto in un momento così tragico.













