SFUMA IL SOGNO DEI RANGERS QUALIANO, IL PUNTO DI SVOLTA VOLA IN ECCELLENZA

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Sfuma sul più bello il sogno Eccellenza per i Rangers Qualiano, battuti 3-1 dal Punto di Svolta nello spareggio promozione disputato sul neutro di Nocera.
La squadra di mister Auletta conquista il salto di categoria al termine di una gara intensa e combattuta, decisa dalle reti di Caputo, Folliero e Buonocore, capaci di firmare la rimonta dei verdi dopo l’iniziale vantaggio qualianese.
Per i Rangers resta la delusione di una promozione sfiorata, ma anche la consapevolezza di aver disputato una stagione straordinaria, dopo il recente salto dalla Prima Categoria al campionato di Promozione.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews