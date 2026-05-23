Monica Sarnelli: ecco il videoclip di “Staje comme a me”, primo singolo estratto dal nuovo disco dell’artista

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E’ disponibile da ieri, venerdì 22 maggio 2026 dalle ore 14, sul Canale YouTube Monica Sarnelli Official il videoclip di Staje comme a me, primo singolo estratto da Duemilaventisei, il nuovo disco di inediti di Monica Sarnelli prodotto da Zeus Records. Il testo e la musica del brano sono di Felice Iovino, arrangiamenti e direzione a cura di Nino Danisi, alla batteria c’è Mariano Barba, al basso Gaetano Diodato, alle chitarre elettriche Maurizio Fiordiliso, tastiere e programmazione computer sempre di Nino Danisi. Registrato e mixato alla Zeus Record da Espedito e Ciro Barrucci.

Felice Iovino racconta come è nata questa canzone: “Scrivo canzoni, lo faccio per me. Non mi aspetto niente, anche perché non è più il mio mestiere. Lo è stato in un’altra vita, in un’altra dimensione. Per Monica Sarnelli avevo già scritto, ad inizio 2022, il brano “Un Nuovo Sud” (poi realizzato con la partecipazione straordinaria di Maurizio de Giovanni) ed in un caldissimo mattino dell’agosto 2025 le inviai, via whatsapp, “Staje comme a me”. Avevo appena finito di registrarla con la mia voce rauca da fumatore, appena sveglio. Da ragazzo ho cantato ovunque, anche sul palco di Sanremo, con la mia band. Poi però sono arrivati gli anni, le sigarette e una certa tendenza della mia voce a sembrare un vecchio bluesman parcheggiato fuori ad un bar di periferia. A Monica però il pezzo piacque subito. Dopo qualche ora già lo cantava in macchina. Dopo un po’ di vicissitudini, la canzone oggi apre il suo nuovo album “Duemilaventisei”, uscito proprio in questi giorni. Qualche giorno fa ho partecipato alla “presentazione-conferenza stampa”. Il giorno prima abbiamo girato – al volo, al centro storico di Napoli – un video di presentazione e io mi sono divertito a immaginare di girare con una macchina da presa degli anni ’50, quelle con un pò di opacità sulle lenti, atmosfera vintage, praticamente metà videoclip e metà documentario ritrovato in una cantina. Girato in un’ora e mezza. L’effetto è molto intimo”.

Monica Sarnelli ha detto di Felice Iovino: “Non so quante persone ci siano, in giro, con le qualità di Felice Iovino: videomaker, musicista, fotografo, autore, compositore, attivissimo collaboratore della Rai di Napoli (sua la ideazione e realizzazione dello storico programma – condiviso per anni con la meravigliosa Cecilia Donadio – Music & the City”), genitore (di svariati figli, tutti in gamba come il papà) ed amico piacevolissimo con il quale potersi confrontare a proposito di sentimenti, politica, calcio e… tanto altro. Posso dire che con “Un Nuovo Sud” (canzone scritta per me nel 2022) ho conosciuto la sua “anima” più “sociale”. Con “Staje comme a me” (2026) mi ha donato il cuore e la sua grande sensibilità ed interiorità. Grazie Felice”.

DUEMILAVENTISEI: GLI AUTORI, I MUSICISTI

Duemilaventisei, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming ed in tutti gli store da sabato, 9 maggio, contiene 10 tracce scritte da vari autori: 9 canzoni inedite – scritte ad hoc per Monica Sarnelli – ed una già edita, recuperata dall’enorme catalogo Zeus, scritta (testo e musica) da Gigi Finizio.

Tra gli autori ci sono “firme storiche” come Vincenzo D’Agostino e Bruno Lanza; i “già noti”: Marco Fasano, Pippo Seno, Antonio Brugnano, Gaetano Arienzo (in arte: Nino Danisi); I “nuovi”: Felice Iovino, Giuseppe Russo (in arte: Moonacie’), Francesco De Rosa, Vincenzo Colursi (in arte: Luk), Antonio Carbone, Francesca Andreano (in arte: Fuliggine, figlia di Monica Sarnelli).

Le canzoni – realizzate a Napoli negli studi della Zeus Record – sono state tutte dirette ed arrangiate da Nino Danisi (che nell’album suona anche le tastiere) con il supporto di musicisti di prestigio: Mariano Barba (batteria), Gaetano Diodato (basso), Claudio Romano (chitarre acustiche, classiche e mandolini), Maurizio Fiordiliso (chitarre elettriche), Sasà Piedepalumbo (fisarmonica), Enzo Anastasio (sax contralto), Enrico Rispoli (cori), Margherita Marinelli (cori). Registrazioni, missaggio e mastering a cura di Espedito e Ciro Barrucci.

TITOLI DELLE CANZONI

staje comme a me

(Felice Iovino)

turmiento

(A. Carbone – G. Seno – M. Fasano)

notte ma che notte

(Luigi Finizio)

tu m’he lassato

(A. Brugnano – F. Andreano)

si me vuo’ bene overo

(Vincenzo Colursi)

tengo a te

(Giuseppe Russo)

comme te ’o faccio sape’

(V. D’Agostino – G. Arienzo)

e allora canto

(B. Lanza – G. Arienzo)

uocchie verdi

(Francesco De Rosa)

che te ne ’mporta ’e me

(V. D’Agostino – G. Arienzo)

Produzione e distribuzione: Zeus Record srl













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