Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise

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Via libera del Consiglio dei ministri, a quanto si è appreso, al nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise e stanzia, tra l’altro, altri 200 milioni per l’autotrasporto, come annunciato dal governo alle associazioni di categoria nell’incontro che ha preceduto il Cdm. Il provvedimento contiene anche sostegni per gli agricoltori. La riunione a palazzo Chigi si è conclusa dopo circa mezz’ora.

Si va verso un taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno. Il 22 maggio scadeva infatti il taglio delle accise di 20 centesimi al litro per il gasolio e di 5 centesimi al litro per la benzina, deciso il 2 maggio. Una misura avviata il 19 marzo scorso, dopo il blocco dello Stretto di Hormuz, e più volte prorogata. Il taglio costa allo stato circa 1 miliardo di euro al mese, ed è in parte finanziato con l’aumento dell’Iva sui carburanti stessi.













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