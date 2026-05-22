America’s Cup 2027, patto istituzionale per rilanciare Napoli e la Campania

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Firmato a Cagliari, in occasione della fase preliminare della 38ª America’s Cup, il protocollo d’intesa tra il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per promuovere il territorio campano in vista dell’evento velico internazionale.
L’accordo punta a valorizzare l’intera Campania attraverso una strategia condivisa legata al mare, al turismo, alla nautica, al Made in Italy e alle eccellenze produttive locali, con attenzione anche a sport, innovazione, sostenibilità e partecipazione giovanile.
Secondo i firmatari, l’obiettivo è trasformare l’America’s Cup in un’opportunità concreta di sviluppo economico e promozione internazionale non solo per Napoli ma per tutto il territorio regionale.
Nel percorso di avvicinamento all’edizione del 2027, il ministro Abodi ha inoltre annunciato che Napoli ospiterà una tappa preliminare con regate dal 24 al 27 settembre prossimi, dopo quella attualmente in corso a Cagliari. In acqua scenderanno le imbarcazioni AC4 già protagoniste della sfida sarda.
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