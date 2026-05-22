Esclusiva. Anche Calvizzano sotto osservazione: esposti, indagini e tensione a due giorni dal voto

Clima sempre più teso a Calvizzano, dove – da quanto apprende TerranostraNews – sarebbero attualmente in corso diverse attività investigative relative alle dinamiche politiche e amministrative dell’ultimo periodo.

I fascicoli, ancora in fase embrionale, sarebbero stati avviati anche a seguito di esposti presentati da ex amministratori comunali di maggioranza. Le attenzioni investigative riguarderebbero anche la fase successiva alla caduta del Consiglio comunale e alcune vicende più recenti legate all’attuale campagna elettorale.

Nelle ultime ore, inoltre, è stata registrata anche la presenza dei Carabinieri di Castello di Cisterna presso un comitato elettorale cittadino, episodio che avrebbe ulteriormente alimentato tensioni e interrogativi a due giorni dal voto.

Calvizzano, piccolo comune dell’area nord di Napoli, resta dunque particolarmente attenzionato, così come la vicina Mugnano. Al momento non risultano provvedimenti ufficiali, ma secondo indiscrezioni investigative nelle prossime settimane potrebbero emergere sviluppi rilevanti.