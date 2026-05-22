Marano, incendio alla Martino Autodemolizione: operaio intubato al Cardarelli. Rogo provocato da esplosione bombole

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli l’operaio rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato nel pomeriggio di ieri alla “Martino Autodemolizione”, nell’area Pip di via Migliaccio a Marano. L’uomo, che ha riportato ustioni estese, sarebbe stato intubato dai medici del nosocomio napoletano. Ferito in modo più lieve anche un secondo operaio, medicato dai sanitari intervenuti sul posto.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato provocato verosimilmente dall’esplosione di alcune bombole di gas per auto presenti nel capannone. Le fiamme hanno generato una vasta nube di fumo nero visibile anche dai comuni dell’area nord di Napoli, causando forte allarme tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Marano e il personale del 118 e i vigili urbani. Presenti anche gli ispettori del lavoro per le verifiche sulla sicurezza.

Da quanto si apprende da fonti delle forze dell’ordine, il capannone della “Martino Autodemolizione” sarebbe stato sequestrato su disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.