Allarme Ebola, restrizioni e controlli rafforzati negli aeroporti Usa

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Controlli rafforzati e alcune restrizioni per chi entra in Usa con provenienza Repubblica democratica del Congo, in Uganda o nel Sud Sudan. L’epidemia di Ebola ha fatto scattare nuove misure previste dai Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) che hanno emesso un’ordinanza che sospende l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini stranieri che si trovavano nei paesi coinvolti nell’epidemia nei 21 giorni precedenti l’arrivo. I cittadini statunitensi, i residenti permanenti e i cittadini statunitensi che si trovavano in questi paesi nei 21 giorni precedenti l’arrivo negli Stati Uniti sono autorizzati a entrare.













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