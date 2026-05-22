Amministrative 2026, Campania osservata speciale: riflettori sull’area nord di Napoli e sulla sfida di Salerno

Sono quasi 750 i Comuni italiani chiamati al voto per le elezioni amministrative di domenica e lunedì, in una tornata che coinvolge 746 enti locali tra Regioni a statuto ordinario e speciale, compresi 18 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione. Una consultazione che assume un peso politico rilevante soprattutto in Campania, dove il centrosinistra e l’area vicina al governatore Vincenzo De Luca puntano a consolidare il proprio radicamento territoriale.

In tutta Italia i riflettori sono puntati sulle grandi città, da Venezia a Messina, passando per Salerno, Avellino e Reggio Calabria. Ma è proprio la Campania a rappresentare uno dei principali laboratori politici del voto amministrativo 2026, in particolare nell’area metropolitana di Napoli e nella fascia nord della provincia, territorio storicamente attraversato da dinamiche politiche molto radicate e da sistemi di consenso spesso costruiti attorno a reti civiche e leadership locali consolidate.

Il caso più osservato resta quello di Salerno, dove Vincenzo De Luca tenta di riaffermare il proprio peso politico partendo dalla città che rappresenta da sempre il suo feudo elettorale. La candidatura sostenuta dall’area deluchiana si presenta con una forte impronta civica e con il Partito Democratico sostanzialmente defilato dalla competizione ufficiale, segnale delle tensioni interne al centrosinistra nazionale e regionale. Una partita che potrebbe trasformarsi nell’ennesima dimostrazione della forza territoriale dell’attuale governatore campano.

Ma è soprattutto nella provincia di Napoli che il voto assume contorni delicati. In molti Comuni dell’area nord, secondo osservatori politici e addetti ai lavori, il centrosinistra appare favorito grazie a strutture di consenso costruite nel tempo attorno a figure considerate veri e propri “ras” locali della politica. Realtà spesso finite negli anni sotto la lente d’ingrandimento per dinamiche clientelari e, in alcuni casi, anche per precedenti scioglimenti per infiltrazioni mafiose.

I riflettori sono puntati in particolare su Melito, Mugnano, Calvizzano, Arzano, ma anche su Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, territori dove le alleanze civiche vicine al centrosinistra e all’area deluchiana continuano a mantenere una presenza molto forte. In diversi di questi Comuni il centrodestra prova a rilanciare la sfida puntando sul tema della legalità amministrativa e del rinnovamento politico, ma il radicamento delle reti locali costruite negli anni rende la competizione particolarmente complessa.

La provincia napoletana rappresenta infatti una delle aree dove il voto amministrativo assume un valore che va oltre i semplici equilibri comunali. Qui si misurano capacità organizzativa, controllo del territorio e influenza politica in vista dei futuri appuntamenti regionali. Non a caso i principali partiti nazionali stanno seguendo con attenzione l’evoluzione del voto, soprattutto nei centri dove le coalizioni civiche riescono spesso a superare il peso stesso dei simboli tradizionali.

Nel resto d’Italia le sfide più significative si giocano nei grandi capoluoghi. A Venezia il confronto principale è tra il centrodestra e il campo largo guidato dal Pd; a Mantova e Lecco il Movimento 5 Stelle corre separato dal centrosinistra; in Toscana il campo progressista ritrova invece compattezza ad Arezzo, Pistoia e Prato. Situazioni frammentate anche nel Sud, da Chieti ad Agrigento, dove alleanze variabili e liste civiche continuano a ridisegnare gli equilibri politici locali.

Il voto amministrativo 2026 si conferma dunque un test politico nazionale ma soprattutto territoriale, con la Campania destinata ancora una volta a rappresentare uno dei principali snodi politici del Paese.