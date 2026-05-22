Napoli. Ferrante, Fi apre cantiere delle idee, nel 2027 svolta per la città 

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“Napoli ha bisogno di un’Amministrazione che non si limiti a gestire l’ordinario, ma abbia un obiettivo politico chiaro: rilanciare il ruolo della città come capitale del Mezzogiorno e protagonista del Mediterraneo. Occorrono capacità di visione, programmazione e opere concrete. Forza Italia apre il cantiere delle idee per vincere la sfida del 2027 e dare alla città un governo all’altezza delle sue ambizioni”. Lo ha dichiarato il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Sottosegretario al Mit, intervenendo all’evento “Napoli 2027: la città che verrà”, promosso dal partito in vista delle prossime elezioni comunali.

“Come Governo e come Forza Italia – ha aggiunto – stiamo realizzando investimenti strategici per rendere più efficienti e moderne le infrastrutture dell’area metropolitana di Napoli. La conferma dei finanziamenti per la Linea 10 della metro tra Afragola e Napoli è un passo decisivo per integrare il grande hub dell’alta velocità con l’area urbana, migliorando concretamente la vita di migliaia di cittadini e pendolari. Ho poi istituito un Tavolo al Ministero per dare impulso alla riconversione in rete tranviaria dei binari dismessi nei comuni di Casalnuovo e Acerra in seguito all’attivazione della tratta Napoli-Cancello dell’alta velocità Napoli-Bari, altra opera fondamentale per il capoluogo. Stiamo puntando anche sul progetto dell’Asse occidentale della Tangenziale di Napoli, un’infrastruttura strategica per rafforzare la mobilità e la sicurezza dei collegamenti, con l’impegno del Governo sulla proposta che sostengo fortemente di affidare l’opera al Commissario per i Campi Flegrei. Con il Piano nazionale degli Aeroporti 2026-2035 abbiamo poi consolidato gli investimenti per Capodichino, dando al contempo il via libera all’utilizzo dello scalo di Grazzanise anche per uso civile: una scelta strategica, che consentirà di alleggerire il traffico aereo sul capoluogo campano in un’ottica di sistema e di integrazione della rete. Napoli ha bisogno di una nuova stagione amministrativa fondata su competenza, concretezza e capacità di attrarre investimenti, che sappia attuare una programmazione di ampio respiro e non si limiti a beneficiare dei grandi eventi come l’America’s Cup, ma sia in grado di accompagnare e valorizzare questa ritrovata centralità della città a livello nazionale. Forza Italia – ha concluso Ferrante – è pronta a costruire un progetto serio e credibile, di stampo moderato, liberale e riformatore, affinché il 2027 rappresenti l’anno della grande svolta per Napoli”.













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