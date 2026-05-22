Ercolano, Luciano Schifone: «La città ha opportunità straordinarie, è arrivato il momento di cambiare»

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Grande partecipazione di cittadini, ieri sera al Mav, per il comizio conclusivo della campagna elettorale di Luciano Schifone, candidato sindaco a Ercolano sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Ercolano Futura e Cambia Ercolano. «La città – ha spiegato il candidato – vive un malumore diffuso perché manca connessione: non ci sono trasporti adeguati, la Circumvesuviana ha ridotto le corse e la ferrovia dello Stato ferma a Portici e Torre del Greco, ma non qui, nonostante un piano del 2018 prevedesse la fermata con appena 5 milioni. Mancano anche il piano urbanistico comunale, parcheggi e una vera programmazione. Questo comune non può essere la Cenerentola del Miglio d’Oro: ha scavi, Ville Vesuviane, mare, pesca, floricoltura, Pugliano e una storia commerciale da rilanciare. Oggi il turismo non porta benessere: i visitatori entrano negli scavi, escono e se ne vanno, mentre davanti agli ingressi ci sono negozi chiusi».

«Serve rigenerazione urbana, illuminazione, marciapiedi sicuri, servizi e una visione che guardi anche ai giovani, alla movida e allo sviluppo economico. Per la prima volta la città ha la possibilità di conoscere la squadra del candidato sindaco, una squadra di altissimo livello, in anticipo. Per la prima volta c’è un’alternativa capace di costruire una nuova Ercolano con la città e per la città», ha sottolineato Schifone.

A sostegno è intervenuto Gennaro Sangiuliano, capogruppo dell’opposizione in Consiglio regionale: «La città ha l’occasione di scegliere un candidato di altissimo livello. Luciano conosce la politica e la pubblica amministrazione, ha competenza, esperienza e passione civile. Con lui una squadra professionale, fondata sul merito e sulla qualità. Il voto non va svenduto: va usato per dare finalmente a questo territorio un governo all’altezza della sua storia».

«Questa città è stata offesa da trent’anni di malgoverno, che hanno trasformato un territorio straordinario nella Cenerentola del Miglio d’Oro. Ora serve una sfida culturale: restituire ai cittadini l’orgoglio di appartenere a questa terra, puntando su merito, competenze e professionalità. Per noi il meglio è Luciano Schifone», ha detto Gennaro Miranda.

Nel corso dell’evento, ha partecipato anche una parte della squadra scelta dal candidato a sindaco: il generale dei Carabinieri, Claudio Mungivera; il professor Aldo Aveta, già direttore della Scuola di Restauro della Federico II; l’ingegner Nunzio Di Martino, ingegnere civile e pianificatore territoriale; la dottoressa Fortuna Zinno, commercialista e presidente Ucav; il dottor Ciro Borriello, già sindaco di Torre del Greco e il Maestro Ivana D’Addona.

Il comizio al Mav ha concluso la campagna elettorale con un appello alla partecipazione e alla costruzione di una nuova fase amministrativa fondata su competenze, programmazione e responsabilità.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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