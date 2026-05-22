Al via i Concerti di Primavera a Teano, con il ciclo Chitarre al Museo

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Prende il via sabato 23 maggio la rassegna Concerti di Primavera con il ciclo “Chitarre al Museo” in programma presso il Museo Archeologico di Teanum Sidicinum a Teano fino al 7 giugno 2026. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di Caserta, con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione Campania, propone un percorso dedicato alla chitarra in uno dei luoghi di maggiore interesse storico e archeologico del territorio, con concerti affidati a interpreti di rilievo del panorama musicale.

L’inaugurazione della rassegna è prevista sabato 23 maggio alle 20.30, nell’ambito della Notte Europea dei Musei, con il concerto del chitarrista, compositore e performer Marco De Biasi. Il musicista eseguirà opere di Manuel María Ponce, Agustín Barrios Mangoré, Heitor Villa-Lobos e Gianluca Ginestra. Figura artistica poliedrica, De Biasi incentra la propria ricerca sulla sinestesia, attraverso opere multimediali in cui musica, colore e movimento dialogano in una sintesi espressiva.

Fondatore del movimento artistico SIN-E e autore del Manifesto Fonocromatico presentato nel 2018 al MACRO di Roma, ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, distinguendosi sia come chitarrista sia come compositore.

Nello stesso anno ha ricevuto il premio Chitarra d’Oro quale compositore, assegnato dal Comitato scientifico del Convegno internazionale di chitarra Michele Pittaluga di Alessandria. Le sue composizioni sono pubblicate da importanti case editrici internazionali ed eseguite in Europa, America e Asia.

Il calendario di “Chitarre al Museo” proseguirà domenica 31 maggio alle 11.15 con “Canciones & Songes”, concerto che vedrà protagonisti Massimiliano Mandozzi e il chitarrista Davide Di Ienno in un programma dedicato a musiche di John Dowland e Federico García Lorca.

Martedì 2 giugno alle 11.15 sarà la volta del chitarrista Francesco Scelzo con un repertorio che attraversa le sonorità di Astor Piazzolla, Ariel Ramírez, Agustín Barrios Mangoré, Heitor Villa-Lobos, Pixinguinha, Antônio Carlos Jobim e Roland Dyens.

La rassegna si concluderà domenica 7 giugno alle 11.15 con il recital del chitarrista Stefano Palamidessi, impegnato in un programma dedicato a musiche di Heitor Villa-Lobos, Dusan Bogdanovic, Jorge de la Maza, Marcin Dylla Pasieczny e Guinga.

Prosegue, intanto, la rassegna Pianofestival Spring 2026, dedicata al pianoforte e alla musica da camera, ospitata nella Chiesa dell’Immacolata di via San Nicola ad Aversa, sede dell’omonima confraternita.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 24 maggio alle 20.00 con il recital del pianista Nicolas Salloum, vincitore nel 2025 del Premio Alessandro Casagrande di Terni, dove ha ottenuto anche il Premio del Pubblico, il riconoscimento per il finalista più giovane e il premio per la migliore interpretazione di una sonata di Beethoven, risultando il solo concorrente nella storia del concorso ad aver conquistato tutti i premi speciali.

Nato in Svizzera nel 2004, Salloum si è già esibito in sedi concertistiche e festival internazionali di rilievo, tra cui la Carnegie Hall, il Conservatorio di Tbilisi, il Beiteddine Art Festival, Piano à Saint-Ursanne, Lavaux Classic e il Gstaad Menuhin Festival. Attualmente dottorando alla NYU Steinhardt sotto la guida di Eteri Andjaparidze, il pianista proporrà un programma dedicato a Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Frédéric Chopin e Sergej Prokof’ev.

Pianofestival Spring 2026 è promosso dall’Associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di Caserta in collaborazione con la Proloco Aversa Normanna e l’Arciconfraternita della SS. Immacolata. La direzione artistica della rassegna è affidata a Antonino Cascio, mentre il coordinamento organizzativo è curato da Giuseppe Lettieri.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













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