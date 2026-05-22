Al via la campagna sull’Affido familiare nella provincia di Caserta: nasce la rete territoriale che sostiene famiglie e minori 

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Santa Maria Capua Vetere – “Affido e Adozioni Difficili”. È questo il nome del nuovo progetto promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali e Socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08. Un’iniziativa nata con l’intento di costruire una rete solidale di famiglie e cittadini pronti ad accogliere minori privi di riferimenti affettivi stabili.

Il programma, che ha il sostegno della Regione Campania, coinvolge l’intero territorio della provincia di Caserta, con il supporto dell’Associazione Centro Studi Affido, che rivolge un appello alla comunità locale per sensibilizzare e individuare nuove famiglie disponibili a offrire sostegno e accoglienza.

“L’iniziativa guidata dal nostro Ambito territoriale vuole creare innanzitutto un ponte tra le famiglie e le istituzioni, attraverso una campagna di sensibilizzazione che favorisca più informazione e maggiore conoscenza sul tema. L’affidamento familiare è un percorso di relazione, crescita e condivisione che può trasformare la vita di un bambino e arricchire profondamente quella di chi accoglie”, dichiara il Presidente dell’Assemblea Consortile, dott. Vincenzo D’Angelo.

Fulcro del progetto “Affido e Adozioni Difficili”, che mira a rafforzare una comunità capace di farsi carico dei bisogni dei minorenni più fragili, è la promozione di una riflessione sul valore dell’accoglienza che rappresenta un’opportunità concreta per offrire amore, stabilità e prospettive future a bambini e ragazzi che attraversano momenti di particolare difficoltà.

Il progetto prevede diverse attività, tra cui il potenziamento della rete territoriale, con il coinvolgimento di tutti gli Ambiti della Provincia interessati, istituzioni, enti e servizi pubblici e privati: ogni soggetto coinvolto mette a disposizione della rete la propria esperienza maturata negli anni su questa particolare tematica.

Altro focus rilevante del programma è la formazione degli operatori degli Ambiti territoriali, al fine di favorirne l’aggiornamento e la qualificazione nella gestione del tema.

“Crediamo fortemente in questo progetto poiché l’affido familiare rappresenta una opportunità soprattutto sociale per i minori. Il punto di forza di ‘Affido e Adozioni Difficili’ è la rete che è stata messa in piedi nella Provincia di Caserta, a supporto di un iter, quello dell’affidamento familiare, caratterizzato da grosse complessità normative e sociali”, dichiara il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio C08, dott. Davide Fumante.

Alla rete hanno formalmente aderito il Distretto Regio di Caserta C01, l’Ambito territoriale C02, l’Ambito territoriale C04, l’Ambito territoriale C05 e l’Ambito territoriale C10, con l’auspicio che a breve possano concludere l’iter di adesione anche ulteriori Ambiti della Provincia di Caserta.

Scegliere di diventare famiglia affidataria significa offrire protezione, ascolto e calore familiare a chi ne ha più bisogno. Non servono requisiti speciali ma disponibilità, apertura e la volontà di accogliere con il cuore. Ogni famiglia può rappresentare un punto di svolta.













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