Calvizzano. Il candidato sindaco Borrelli chiarisce: “Nessun Carabiniere nel mio comitato”

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“In riferimento all’articolo pubblicato da TerranostraNews in cui si parlava di Calvizzano, ritengo doveroso precisare, in qualità di candidato sindaco, che nel nostro comitato elettorale non si è recato alcun militare dell’Arma dei Carabinieri di Castello di Cisterna. Una precisazione necessaria, soprattutto per evitare ricostruzioni che possano ingenerare confusione nell’opinione pubblica a poche ore dal voto. Questo è per quanto riguarda la mia posizione, ovviamente non posso confermare lo stesso con riferimento al comitato dei miei competitor politici”: è quanto afferma in una nota Luciano Borrelli, candidato sindaco a Calvizzano.

Nota stampa

Chiarimento della redazione: “La redazione chiarisce che nell’articolo redatto stamane da Terranostranews, tra le altre cose, molto più importanti, è stata riportata la notizia della presenza dei Carabinieri di Castello di Cisterna nei pressi di un comitato elettorale, senza fare riferimento ad uno in particolare, né di Borrelli né di altri. La notizia riportata non aveva alcun fine particolare ma era solo la constatazione di un dato di fatto avvenuto realmente”.

Redazione













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