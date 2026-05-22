RICOMINCIO DALLE STORIE, A SAN GIORGIO A CREMANO TRE GIORNI GRATUITI PER BAMBINI E RAGAZZI TRA LIBRI, GIOCHI, TEATRO E FUMETTO

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Da oggi, 22 maggio, e fino al 24 maggio, torna a San Giorgio a Cremano (Na) la quinta edizione di Ricomincio dalle Storie, festival gratuito dello storytelling per bambine, bambini e ragazzi, nato come spin-off della fiera del libro di Napoli Ricomincio dai Libri.

Tra Villa Falanga, Villa Bruno, la Libreria La Bottega delle Parole e la Biblioteca comunale “Giovanni Alagi”, il festival proporrà tre giorni di attività gratuite per scuole e famiglie: presentazioni di libri per bambini, atelier creativi per disegnare e colorare, spettacoli teatrali per i più piccoli, letture ad alta voce, laboratori di fumetto, gruppi di lettura tenuti da teenager, teatro dei burattini, giochi di ruolo con una grande partita a Dungeons & Dragons, laboratori di supereroi e il ludobus con i giochi di una volta.

Il tema dell’edizione è “C’era un’altra volta”: un invito a capovolgere le fiabe, cambiare prospettiva, riscrivere finali e personaggi, per scoprire che ogni storia può avere un’altra possibilità.

Tra gli ospiti e le realtà coinvolte: Cosetta Zanotti, autrice, storyteller e formatrice; Nunziante Valoroso, storico del cinema ed esperto di animazione e universo Disney; Dadà, cantautrice e producer napoletana; Marta Bartolucci, illustratrice; Micole Imperiali, Scuola Italiana di Comix, Teatro nel Baule, Tells Italy, La Scugnizzeria, AIB Campania e molte altre realtà del territorio.

«Ricomincio dalle Storie nasce da una convinzione semplice: le storie non sono un passatempo, ma uno strumento educativo potente. In un tempo in cui tutto corre velocissimo, fermarsi attorno a una storia significa creare ascolto, relazione e comunità», dichiarano gli organizzatori













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