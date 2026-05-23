Agguato a Pianura: 37enne ferito da colpi di pistola, è grave

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I carabinieri intervengono nel pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per una persona ferita da colpi d’arma da fuoco.

Poco prima era arrivato in ospedale un 37enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine colpito da due colpi d’arma da fuoco: uno all’addome e uno al braccio sinistro.

L’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico durante il quale i medici hanno estratto un frammento di ogiva dall’intestino. Il 37enne è tuttora ricoverato in codice rosso e in prognosi riservata.

Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli insieme ai militari della stazione Pianura, hanno permesso di raccogliere i primi elementi. Da una prima ricostruzione pare che l’evento sia avvenuto poco prima nel quartiere Pianura a via J. Carrucci. Mentre la vittima era a bordo della sua fiat Panda sarebbe stato avvicinato da alcuni individui che avrebbero poi sparato alcuni colpi d’arma da fuoco. Durante il sopralluogo dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli è stato rinvenuto un bossolo all’altezza del civico 21 e alcune tracce ematiche.

Indagini in corso













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