Papa ad Acerra, al via la visita nella Terra dei Fuochi

È arrivato pochi minuti fa ad Acerra, a bordo di un elicottero, il Pontefice per la visita ufficiale nella Terra dei Fuochi. L’atterraggio è avvenuto tra le misure di sicurezza predisposte per l’evento e l’accoglienza delle autorità civili e religiose del territorio.

La visita rappresenta un momento simbolico e significativo per un’area da anni segnata dall’emergenza ambientale e sanitaria legata ai roghi tossici e all’inquinamento. Attesa la partecipazione di cittadini, associazioni e fedeli provenienti da tutta la Campania.