Castellammare, minaccia i genitori per 20 euro e tenta di entrare dal balcone: arrestato 25enne

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Un uomo che scala un balcone al secondo piano, nel buio della notte. I carabinieri sotto, immobili, che aspettano. È così che finisce una serata cominciata con un coltello da cucina e una richiesta: 20 euro per comprare droga.

Siamo a Castellammare, dove i militari della Sezione Radiomobile di Castellammare e della Stazione di Pimonte hanno arrestato un 25enne già noto alle forze dell’ordine per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Nella tarda serata il giovane avrebbe raggiunto l’abitazione dei genitori, minacciandoli di morte con un coltello da cucina. La cifra pretesa, venti euro per acquistare sostanze stupefacenti. Il rifiuto dei due è stato netto.

Ore dopo, il 25enne ha tentato di rientrare nell’appartamento scalando il balcone al secondo piano della palazzina. I militari, già posizionati in zona, lo hanno individuato e bloccato prima che potesse raggiungere l’interno.

L’arresto è stato convalidato. Gli è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alle persone offese e l’allontanamento dalla casa familiare.













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