Napoli, nuovo allenatore. Italiano sorpassa Sarri? I media puntano ora sul tecnico del Bologna

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Il borsino allenatori del Napoli per la stagione 2026/2027 continua a evolversi e, nelle ultime ore, a guadagnare terreno sugli altri candidati sarebbe stato Vincenzo Italiano.
L’attuale tecnico del Bologna, da tempo stimato da Aurelio De Laurentiis, sarebbe ora in pole position per raccogliere l’eredità sulla panchina azzurra. Una candidatura che prende quota anche alla luce delle difficoltà legate agli altri nomi seguiti dal club partenopeo.
Maurizio Sarri, infatti, continua a riflettere sul proprio futuro e al momento sembrerebbe più orientato verso l’Atalanta del futuro direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sempre che riesca prima a liberarsi dal contratto che lo lega ancora per due anni alla Lazio di Claudio Lotito.
Più complicata, invece, la pista che porta a Massimiliano Allegri: in caso di qualificazione del Milan alla prossima Champions League, il tecnico livornese sarebbe intenzionato a proseguire la propria avventura in rossonero.
Resta però da risolvere anche la situazione contrattuale di Vincenzo Italiano, attualmente legato al Bologna da un altro anno di contratto. Per approdare a Napoli sarà quindi necessario trovare un’intesa con il club emiliano per l’eventuale liberazione del tecnico.