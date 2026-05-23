Marano 2, lettere al direttore. Corso Italia abbandonata tra sporcizia e inciviltà

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Gentile Direttore,

vorrei portare alla Sua attenzione il grave stato di degrado che stiamo vivendo a corso Italia, nel comune di Marano.

Strada e marciapiedi risultano infestati da sporcizia, sacchetti dell’immondizia abbandonati e perfino defecazioni. Da oltre una settimana la strada non viene spazzata: gli operatori ecologici sembrano inesistenti. Per questo motivo vorrei chiedere se il problema sia dovuto a carenza di personale oppure al mancato svolgimento delle mansioni per cui tali lavoratori vengono regolarmente retribuiti.

In particolare, su Corso Italia è presente una figura che dovrebbe occuparsi della pulizia della zona ma che, nei fatti, svolge un lavoro del tutto insufficiente e mediocre.

Oltre allo slalom quotidiano tra rifiuti e degrado, segnalo anche un problema molto serio già riscontrato in altre zone di Marano: la presenza di ratti, arrivati addirittura all’interno di alcune attività commerciali.

È stata inviata una PEC al Comune e all’ASL competente, ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro.

Inoltre, come si può notare dalle ulteriori foto allegate, è evidente l’inciviltà e la strafottenza di alcuni cittadini che depositano sacchi di rifiuti già nelle prime ore del mattino, senza alcun rispetto delle regole e senza che ciò abbia a che vedere con la raccolta giornaliera prevista.

A questo punto mi chiedo perché non vengano impiegati ausiliari o addetti ai controlli H24, così da sanzionare non solo chi abbandona rifiuti, ma anche chi percorre Corso Italia contromano e commette quotidianamente altre infrazioni. In questo modo il Comune potrebbe anche fare cassa, contribuendo forse persino a risanare il bilancio comunale.

Confidando nella Sua attenzione verso una situazione ormai insostenibile, porgo cordiali saluti.













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