Lettera al direttore (e ai commissari). Marano, degrado e rifiuti in via Giovanni Falcone, via Veneto e corso Italia

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Caro Direttore,

approfitto della stima e dell’ascolto che i commissari nutrono nei tuoi confronti, grazie al serio lavoro giornalistico che svolgi ogni giorno, per chiederti di farti portavoce di una situazione ormai divenuta insostenibile.

Le condizioni di degrado in cui versano via Giovanni Falcone, via Veneto e corso Italia sono sotto gli occhi di tutti: raccolta dei rifiuti carente, cestini stracolmi — spesso pieni di deiezioni canine — mancato spazzamento delle strade e totale assenza di controllo sul territorio.

Da tempo, inoltre, non si vede più neppure l’operatore ecologico che prima era presente nella zona. Pur senza voler giudicare il lavoro svolto in passato, oggi la situazione è precipitata ed è diventata uno schifo generale che mortifica residenti e cittadini.

Marano non può continuare a convivere con questo stato di abbandono e incuria. Per questo ti chiedo, con sincerità, di dare voce a questa denuncia affinché i commissari intervengano al più presto per ripristinare condizioni minime di decoro e igiene urbana.

Confidando nella tua sensibilità e nella tua attenzione verso il territorio, ti ringrazio.

Giovanni (Marano)













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