Marano, allarme sicurezza a vico Sconditi: stabile abbandonato e accessi liberi. “Ragazzini rischiano la vita”

Gentile Direttore,
Le invio alcune foto riguardanti uno stabile situato a Vico Sconditi, a Marano, che da tempo versa in condizioni di totale abbandono e mancanza di sicurezza.
Ogni giorno numerosi ragazzi entrano ed escono dall’edificio senza alcun controllo, salendo ai piani della struttura nonostante l’evidente stato di pericolo. Una situazione che preoccupa fortemente i residenti della zona, anche perché potrebbe trasformarsi in tragedia da un momento all’altro.
Prima che possa scapparci il morto, sarebbe opportuno intervenire con urgenza mettendo in sicurezza l’area ed effettuando controlli più severi per impedire l’accesso allo stabile.
Si chiede quindi alle autorità competenti di non sottovalutare questa segnalazione e di adottare al più presto tutti i provvedimenti necessari per evitare conseguenze irreparabili.
Cordiali saluti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews