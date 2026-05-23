CANNES 2026, TUTTI I PREMI. PALMA D’ORO A FJORD

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- Palma d’Oro – Fjord di Christian Mungiu
- Grand Prix – Andrey Zvyagintsev per Minotaur
- Miglior regia – Javier Calva e Javier Ambrossi per La bola negra e Pawel Pawlikowski per Fatherland
- Migliore sceneggiatura – Emmanuel Marre per A Man oh His Time
- Migliore attrice – Virginie Efira e Tao Okamoto per All of a Sudden
- Miglior attore – Valentin Campagne e Emmanuel Macchia per Coward
- Premio Speciale della Giuria – Valeska Grisebach per The Dreamed Adventure
- Camera d’Or – Ben’Imana di Marie Clémentine Dusabejambo
- Palma d’oro per il miglior cortometraggio – For the Opponents di Federico Luis
Un Certain Regard
- Miglior film – Everytime di Sandra Wollner
- Miglior Attrice – Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas per Siempre soy tu animal materno
- Miglior Attore – Bradley Fiomona Dembeasset per Congo Boy
- Premio della Giuria – Elephants in the fog di Abhinash Bikram Shah
- Premio Speciale della Giuria – Le Corset di Louis Clichy
Palma d’Oro d’Onore
- Peter Jackson
- Barbra Streisand
- John Travolta
Quinzaine des Cinéastes
- Premio Europa Cinemas Label – L’espèce explosive (Too Many Beasts) di Sarah Arnold
- Premio del pubblico – I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard
- Coup de Cœur des auteurs della SACD – Shana di Lila Pinell
Semaine de la Critique
- Grand Prix AMI Paris – La Gradiva di Marine Atlan
- Prix Fondation Louis Roederer Miglior Rivelazione – Aina Clotet per Viva (Alive) di Aina Clotet
- Prix Découverte Sony per il Cortometraggio – Skinny Bottines (Skinny Boots) di Romain F. Dubois
- Prix Fondation Gan per la Distribuzione – Pyramide Distribution per Wu ming nü hai (A Girl Unknown / La Deuxième fille) di Zou Jing
- Prix SACD – Blerta Basholli & Nicole Borgeat di Dua
- Prix Canal+ per il Cortometraggio – Vaterland di Berthold Wahjudi