CANNES 2026, TUTTI I PREMI. PALMA D’ORO A FJORD

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  • Palma d’Oro – Fjord di Christian Mungiu
  • Grand Prix – Andrey Zvyagintsev per Minotaur
  • Miglior regia – Javier Calva e Javier Ambrossi per La bola negra e Pawel Pawlikowski per Fatherland
  • Migliore sceneggiatura – Emmanuel Marre per A Man oh His Time
  • Migliore attrice – Virginie Efira e Tao Okamoto per All of a Sudden
  • Miglior attore – Valentin Campagne e Emmanuel Macchia per Coward
  • Premio Speciale della Giuria – Valeska Grisebach per The Dreamed Adventure
  • Camera d’Or – Ben’Imana di Marie Clémentine Dusabejambo
  • Palma d’oro per il miglior cortometraggio – For the Opponents di Federico Luis

Un Certain Regard

  • Miglior film – Everytime di Sandra Wollner
  • Miglior Attrice – Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas per Siempre soy tu animal materno
  • Miglior Attore – Bradley Fiomona Dembeasset per Congo Boy
  • Premio della Giuria – Elephants in the fog di Abhinash Bikram Shah
  • Premio Speciale della Giuria – Le Corset di Louis Clichy

Palma d’Oro d’Onore

  • Peter Jackson
  • Barbra Streisand
  • John Travolta
Quinzaine des Cinéastes
  • Premio Europa Cinemas Label – L’espèce explosive (Too Many Beasts) di Sarah Arnold
  • Premio del pubblico – I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard
  • Coup de Cœur des auteurs della SACD – Shana di Lila Pinell
Semaine de la Critique
  • Grand Prix AMI Paris – La Gradiva di Marine Atlan
  • Prix Fondation Louis Roederer Miglior Rivelazione – Aina Clotet per Viva (Alive) di Aina Clotet
  • Prix Découverte Sony per il Cortometraggio – Skinny Bottines (Skinny Boots) di Romain F. Dubois
  • Prix Fondation Gan per la Distribuzione – Pyramide Distribution per Wu ming nü hai (A Girl Unknown / La Deuxième fille) di Zou Jing
  • Prix SACD – Blerta Basholli & Nicole Borgeat di Dua
  • Prix Canal+ per il Cortometraggio – Vaterland di Berthold Wahjudi
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