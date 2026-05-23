Qualiano, il luogotenente Marco Bitetti nuovo comandante della stazione dei carabinieri

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Cambio al vertice della stazione dei carabinieri di Qualiano: il nuovo comandante è il luogotenente Marco Bitetti, militare di grande esperienza già alla guida della tenenza di Arzano per diversi anni.

Bitetti approda a Qualiano dopo un lungo percorso operativo maturato in uno dei territori più complessi dell’area nord di Napoli, distinguendosi per attività di controllo del territorio, contrasto alla criminalità e vicinanza alla cittadinanza.

Il luogotenente Bitetti subentra ad Antonio Giordano, che lascia il ruolo di comandante della stazione ma continuerà a operare all’interno del presidio qualianese come vicecomandante, garantendo così continuità operativa e conoscenza del territorio.

Il cambio della guardia rappresenta un momento importante per la comunità locale e per l’Arma sul territorio, in una fase in cui sicurezza, prevenzione e presenza istituzionale restano temi centrali per cittadini e amministrazioni.













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