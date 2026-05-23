Marano. Lettere al direttore: quando una libreria vale più di mille slogan

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Eregio Direttore,

con sorpresa — e, mi permetta, anche con un certo entusiasmo — nei giorni scorsi è stato inaugurato un nuovo punto Mondadori nel centro di Marano di Napoli. Un evento che, a prima vista, sembrerebbe aver già suscitato curiosità e partecipazione da parte di molti cittadini.

In un territorio che troppo spesso appare segnato dal declino civile, culturale e sociale, l’apertura di una libreria rappresenta molto più di una semplice attività commerciale: è un segnale, un simbolo, forse persino un piccolo atto di fiducia nel futuro. Vedere persone entrare in un luogo dedicato ai libri, alle idee e alla cultura restituisce l’impressione di una città che desidera ancora crescere, confrontarsi e respirare un’aria diversa.

Per troppo tempo abbiamo assistito al proliferare di iniziative effimere o discutibili: giostre insicure, spettacoli con animali, passerelle politiche demagogiche, realtà pseudo-sociali spesso chiuse nel dogmatismo e incapaci di creare autentica comunità. Oggi, invece, servirebbero sempre più spazi culturali, librerie, centri di aggregazione sani e aperti, luoghi in cui il pensiero possa formarsi liberamente. Ben vengano realtà come Mondadori, Feltrinelli o, come accadeva anni fa, Fnac: presìdi culturali prima ancora che esercizi commerciali.

Una città non rinasce soltanto attraverso le opere pubbliche o gli slogan elettorali, ma soprattutto attraverso i luoghi che alimentano conoscenza, dialogo e senso civico. È da qui che dovrebbe partire una vera rigenerazione urbana e morale.

Mi auguro, dunque, che questo nuovo inizio non resti un episodio isolato, ma diventi il simbolo di una svolta più ampia. Marano di Napoli ha bisogno di una stagione nuova, di una classe dirigente all’altezza e di un’amministrazione capace di essere davvero catartica per la comunità: meno propaganda e più cultura, meno degrado e più visione.

Perché una libreria che apre, oggi, non è soltanto una serranda che si alza: è una possibilità che torna ad accendersi.

Cordiali saluti.

Enzo













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