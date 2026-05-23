Alain Prost rapinato nella sua villa in Svizzera e ferito alla testa

Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è stato vittima martedì scorso di una violenta rapina nella sua residenza di Nyon.

Paura per Alain Prost e la sua famiglia. Secondo quanto riportato dalla stampa svizzera, il quattro volte campione del mondo di Formula 1 è stato vittima martedì mattina di una violenta rapina nella sua villa di Nyon. Un gruppo di uomini incappucciati avrebbe fatto irruzione nell’abitazione sorprendendo l’ex pilota francese e i suoi familiari. Durante l’assalto, Prost sarebbe stato colpito alla testa riportando lievi ferite. Uno dei figli dell’ex ferrarista sarebbe stato costretto sotto minaccia ad aprire la cassaforte di famiglia ai malviventi, che si sarebbero poi impossessati del bottino prima di fuggire.