Trump dà forfait alle nozze del figlio Don. “Ho una cosa chiamata Iran, mi dispiace ma non posso”

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Donald Trump non parteciperà alle nozze del primogenito Donald jr. previste per il fine settimana alle Bahamas. Una mossa a sorpresa che ha scatenato la corsa alle ipotesi. “Per quanto desiderassi ardentemente stare con mio figlio, Don Jr., e con l’ultima arrivata nella famiglia Trump, la sua futura moglie Bettina – ha detto il presidente Usa – le circostanze, legate alle mie responsabilità governative e il mio amore per gli Stati Uniti d’America, non me lo consentono”. Una rinuncia pesante che apre alle interpretazioni più diverse. La prima, la più scontata, è che stia per organizzare un nuovo attacco all’Iran. “Ritengo importante rimanere a Washington, alla Casa Bianca, in questo momento cruciale. Congratulazioni a Don e Bettina!”.













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