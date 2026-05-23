Marano, l’annuncio del viceprefetto Giombini: in arrivo le guardie ambientali, stretta contro rifiuti e inciviltà

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A Marano l’emergenza rifiuti e il crescente degrado urbano restano tra le principali criticità segnalate dai cittadini. Proprio su questo fronte arriva l’annuncio di Fabio Giombini, componente della triade commissariale che attualmente guida il Comune: a breve l’ente predisporrà un servizio di guardie ambientali sul territorio con l’obiettivo di contrastare gli sversamenti illeciti, l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e i numerosi episodi di inciviltà.

L’iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare i controlli in diverse aree della città dove, quotidianamente, si registrano conferimenti abusivi, cumuli di spazzatura e comportamenti contrari alle più elementari regole del vivere civile. Le guardie ambientali avranno un ruolo di monitoraggio, prevenzione e segnalazione, operando in sinergia con la polizia municipale e gli uffici competenti.













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