Amministrative in provincia di Napoli, domani si torna al voto: da Melito a Pompei sfida aperta nei Comuni al rinnovo

In tutta Italia sono 743 i Comuni che torneranno alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali, pochi mesi dopo l’appuntamento referendario, coinvolgendo milioni di cittadini da Nord a Sud.

Le urne saranno aperte domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio.

Anche l’area metropolitana napoletana sarà protagonista di questa nuova tornata elettorale con diversi centri importanti chiamati a scegliere la nuova guida amministrativa. Si voterà infatti a Mugnano, Arzano, Melito, Calvizzano, Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Casalnuovo, Cardito, Ottaviano, Pompei e Sorrento.

Una tornata che, secondo molti osservatori locali, rischia però di riproporre dinamiche politiche già viste: alleanze costruite intorno ai tradizionali circuiti di potere territoriale, reti clientelari consolidate e gruppi politici spesso riconducibili ai medesimi ambienti civici e associativi che da anni influenzano gli equilibri amministrativi del territorio.

In diversi Comuni, infatti, il centrosinistra parte favorito grazie a strutture organizzative radicate, rapporti consolidati con pezzi del tessuto sociale locale e una presenza capillare nei tradizionali “circoli” della politica cittadina. Una macchina elettorale che, ancora una volta, potrebbe fare la differenza soprattutto nei centri più popolosi dell’hinterland napoletano.

Resta però forte anche il malcontento di una parte dell’elettorato, che continua a chiedere maggiore discontinuità amministrativa, più trasparenza e una politica meno legata alle logiche di appartenenza. Temi che potrebbero incidere sull’affluenza e sugli equilibri finali, soprattutto nei Comuni reduci da anni difficili tra dissesti, commissariamenti e problemi legati al degrado urbano.

La sfida, dunque, non sarà soltanto scegliere un sindaco, ma capire se questi territori siano davvero pronti ad aprire una nuova fase politica oppure destinati a confermare assetti e protagonisti già noti.