Marano. Scuola nell’area PIP, Izzo attacca: “Solo io e Savanelli e i giornali coraggiosi ci opponemmo alla scellerata scelta dell’ex giunta Morra”

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Dopo l’incidente avvenuto nell’area PIP, dove uno scoppio di una bambola al capannone di demolizione Martino ha provocato un incendio, mandando in ospedale due dipendenti, di cui uno in condizioni critiche, abbiamo avuto la certezza che il voto contrario dei consiglieri Izzo e Savanelli alla proposta dell’amministrazione Morra di trasferire la scuola di San Rocco in un capannone dell’area industriale era giusto, perché in contrasto con le norme di sicurezza per poter ospitare una scuola.

Mai assurdità così palese si era mai sentita e vista come la proposta dell’amministrazione Morra, votata dall’intera maggioranza e dalla famosa “opposizione costruttiva”, con voto contrario solo dei consiglieri di opposizione Izzo e Savanelli, fu quella di trasferire la scuola in un’area industriale, con la presenza di capannoni che devono essere raggiunti da grossi camion e con pericoli per la lavorazione delicata e pericolosa.

La domanda che pongo ai genitori degli alunni di San Rocco, dopo i vari incidenti del camion della nettezza urbana che, fuori controllo dell’operatore, finì la sua pazza corsa contro un albero posto ai lati del viale PIP, e dopo l’incendio avvenuto al sito di demolizione Martino, vi saresti sentiti tranquilli con i vostri figli in una scuola in un’area industriale con tutti i rischi annessi?

La politica che ha l’obiettivo di garantire il benessere, la sicurezza e la bellezza dei luoghi di studio dei suoi alunni e la tranquillità dei familiari non può produrre una sconceria di questo genere.

Voteremo altre cento volte contro delibere di questo genere per l’incolumità e l’armonia dei luoghi di studio dei nostri ragazzi.

Michele Izzo













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